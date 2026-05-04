元KAT-TUNのメンバーで、歌手の田中聖（40）の最新ショットに、反響が寄せられている。【映像】「少し痩せた」と話題・田中聖の姿（複数カット）聖は5人兄弟の次男で、四男の樹（30）はアイドルグループ「SixTONES」のメンバーとして活躍している。2026年3月11日、歌手や俳優として活動する三男・彪（34）が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、年に1度だという家族旅行の様子を公開。「聖、元気で良かった。おかえり」「聖