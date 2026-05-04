女優の黒島結菜（29）が3日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。人生のキーマンとの出会いを語った。占い師の彌彌告（みみこ）氏は「実は自分の所在が分からない状態なのが10代。迷いの時期にズボって入っている」と指摘。黒島は「この仕事を始めるタイミングだったり、友達ともちょっとうまくいかなかったりとかって時期が中学校2年生くらいの時にあったのは覚えています