京都駅前の京都タワービル屋上で、5月5日のこどもの日、『KIDS DISCO meets LOVE90's』が開催される。親世代に親しみのある90's J-POPを、子どもたちと一緒に楽しめる。【写真】90's J-POPを親子で楽しむイメージイベントは、ニデック京都タワー直下、京都タワービル10階屋上のルーフトップバー＆バーベキュー「TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ-（タワーランド ルーフトップバー アンド バーベキュー）」で実施。親子で一