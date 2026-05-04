【SVリーグ】ジェイテクトSTINGS愛知 3ー0 東京グレートベアーズ（5月1日・男子CS準々決勝）【映像】右利きなのにいきなり“左腕”で衝撃スパイク男子バレーで“陽気な破壊王”ことフランス代表選手が利き腕とは “逆の腕”で驚きの威力のスパイクを放った。トスに合わせて咄嗟にスパイクを変えたにも関わらず衝撃の威力を発揮。まさかの一撃にファンも騒然となった。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）クォータ