元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。24年パリ五輪（オリンピック）女子サーブル団体銅メダリストの江村美咲（27）とのツーショットを公開した。「楽しみにしていたランチおしゃべり時間が足りず場所を変えてお茶しました」と明かし、白いトップスにデニムコーデ姿で出かけたショットをアップした。さらに「次回は私が今1番気になっているバッグを探す旅へオシャレ番長みさきち