見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第26回）が4日に放送され、生徒のつぶやきに反応するバーンズ（エマ・ハワード）の姿が描かれると、ネット上には「実は日本語分かっている説…」「ナイチン地獄耳ゲール」「日本語を習得済みでは？」といった声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』髪型を洋髪に変えさせられるり