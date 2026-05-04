◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）昨年から開催が１か月早まったエプソムＣ。６月の安田記念、宝塚記念にもつながりやすい時期のレースとなり、好メンバーが集まった。Ｇ１馬や今年の重賞ウィナーもそろったが、３勝クラスを勝ち上がったばかりの馬に注目している。７戦４勝、２着２回の安定した成績を誇るサクラファレル（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）だ。前走の