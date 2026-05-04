馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はキングカメハメハが勝った２００４年のＮＨＫマイルＣを取り上げる。１分３２秒５のレースレコードＶ。レース史上、最もすごい勝ちっぷりとの呼び声も高い一戦だ。勝負は走る前から決まっていたのかもしれない。スタート前の返し馬。安藤はキングカメハメハの背中から、抜群の感触をつかんでいた。「フットワークがすごくスムーズ。この馬のリズムで走らせ