プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔さんが、息子と“中田会”の後輩とのバーベキューショットを公開した。中田さんは３日までに自身のインスタグラムを更新。「また、明日から頑張ろう！！＃バーベキュー」と記し、一緒に自主トレをするなど巨人時代の“まな弟子”だったソフトバンク・秋広優人内野手らと霜降り牛肉を焼いてバーベキューを楽しむショットを投稿。秋広が中田の２人の