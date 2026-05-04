タレントの伊藤悠真（いとう・ゆうみ）が1日、自身のインスタグラムを更新。自身の体格について思いを記した。 【写真】白ワンピでも隠しきれないスタイル 「写真を見るたび、剣道部時代の『千本素振り』が今も肩と腕にしっかり居座ってるのを実感する。」と投稿。「白いワンピ着ても『守りたくなる儚さ』なんて1ミリも出ない。「溢れ出る『背中を預けたくなる安心感』」とつづり、白のワンピース姿の写真を掲載。#剣