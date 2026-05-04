資料：岡山県空撮 岡山県商工会議所連合会は、岡山県の2026年1月～3月期の「景気観測調査」の結果を発表しました。地域経済は停滞局面が続き、景況感は2期ぶりの悪化となりました。 調査は、岡山県の12の商工会議所で組織される県商工会議所連合会が2026年3月中旬に県内の597社の製造業やサービス業などを対象にアンケートしたものです（回収率78.2％）。 調査結果によりますと、2025年の1月～3