きのう夜、名古屋市名東区のマンションで火事があり、40代くらいの男性が重傷の模様です。 【写真を見る】7階建てマンション3階の一室焼ける 住人とみられる40代くらいの男性 意識不明の状態で病院に運ばれる 名古屋・名東区 警察と消防によりますと、きのう午後8時過ぎ、名東区神月町の7階建てマンションから「白い煙が見える」と近くに住む男性から消防に通報がありました。 40代くらいの男性を意識不明の状態で病院に搬送