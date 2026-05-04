プロイセン・ミュンスター山田新が今季2得点目を挙げたドイツ2部プロイセン・ミュンスターのFW山田新がニアサイドに飛び込んで今季2得点目を挙げた。現地時間5月3日に行われたブンデスリーガ2第32節でハノーファーと対戦。2トップの一角で先発した山田は1-0で迎えた前半39分に右サイドからの折り返しにニアサイドで合わせてネットを揺らした。第30節シャルケ戦での今季初ゴールから2試合ぶりの得点となった。スコットランド1