グループKep1er（ケプラー）のメンバー、キム・チェヒョンが、露出のあるバレエ衣装を着てユーチューブに出演したことについて、「この衣装は自分で選んだもの」と釈明した。2日、Kep1er公式ユーチューブチャンネルには、『お姫様たちがステップを踏みます−ケプラー・バレエ団』というタイトルの動画が公開された。この動画でキム・チェヒョンは、ほかのメンバーたちとは異なり、胸元が深く開いたバレエ衣装を着ていた。これに対