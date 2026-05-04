オランダ・アムステルダムのファン・ゴッホ美術館内にあるレストランがキムチを日本料理と誤解させるようなメニューの説明をしていることが把握された。誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は4日、SNSを通じて「最近の情報提供でファン・ゴッホ美術館のレストラン『ビストロ・フィンセント』がキムチサンドイッチを販売していることを確認した」と明らかにした。問題となっているのはメニューの冒頭にあるレストラン