2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インフルエンサー部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/11/08）。【衝撃画像】13歳で妊娠、14歳で娘を出産した「リアル14才の母」YUKAさんの当時の写真を全部見る＊＊＊13歳で妊娠、14歳で娘を出産したインフルエンサーのYUKAさん（37）。TikTokで「14歳で母になって20年後…」というコメントとともに投稿された動画は1000万回以上再生され