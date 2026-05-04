俳優のとよた真帆（58）が、4日までに自身のYouTubeを更新。10年乗った“愛車”から乗り換えを検討していることを明かした。【動画】「現ナマ持って来ます（笑）」とよた真帆が心奪われた英国“高級SUV”の全貌動画冒頭、とよたは「『レンジローバー イヴォーク』に乗っているんですけど、もう10何年ぐらい乗っていて、程良い大きさなので とても便利だったっていうこともあるん すけど、そろそろ車を買い換えようかなと思って