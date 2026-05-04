子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが5月4日、自身のブログを更新。眼科を受診したことを明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「緑内障の検査と遠近両用メガネの処方へ眼科に行ってきました」「眼は遠くも近くも衰えてコンタクトを長くすると赤くなりがち」古村比呂さんは「こんにちは今日はカラリと晴れ」「なかなか行けなかった緑内障の検査と遠近両用メガネの処