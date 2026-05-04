【サマルカンド＝井戸田崇志】アジア開発銀行（ＡＤＢ）の年次総会が３日、ウズベキスタンのサマルカンドで開幕した。中東情勢の悪化に伴う原油の供給不安や経済減速への懸念が高まる中、アジア太平洋地域の経済連携やエネルギー分野での協力強化について閣僚らが議論する。重要鉱物の安定確保も主要議題で、６日まで協議を続ける。ＡＤＢはアジア太平洋地域の開発途上国を支援する国際開発金融機関で、６９か国・地域が加盟。