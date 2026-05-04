３日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」では、大沢あかねが登場。１０代の頃のカリスマモデル時代を振り返った。大沢は１３歳でＮＨＫの「天才てれびくんワイド」で元気いっぱいのキャラで大人気に。ティーン雑誌「ピチレモン」の専属モデルとしてカリスマ的な人気を誇った。モデル仲間だった河辺千恵子は「彼女が店頭に立つと１億売れるとか、彼女がランウェイを歩くと会場が揺れるとか」と振り返った。大沢自身