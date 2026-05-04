2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インフルエンサー部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/02/08）。【特別グラビア】スタイルがすごすぎる！ 元ヤンチャギャル28歳の“大胆ビキニ姿”をすべて見る＊＊＊YouTube登録者数35万人超を誇るインフルエンサーのYunaさん（28）。日本、中国、アメリカで過ごし、3か国語を操る彼女は、一見すると華やかな経歴の持ち主だ。しかし、幼