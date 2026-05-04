犬がおしっこをする前にみせる行動5つ 犬は排尿の直前になると、落ち着きがなくなったり、決まった動きを見せたりすることがあります。 もちろん個体差はありますが、「うちの子はこの動きのあとに排尿しやすい」というパターンを知っておくと、かなり対応しやすくなります。まずは、よく見られる行動を確認していきましょう。 1.床のニオイをしつこく嗅ぐ 排尿の前は、場所を確認するように床や地面をクン