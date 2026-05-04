今年もダイソーにビーチサンダルがやってきました！今回は思わず売り場で二度見した、専門店クオリティの商品を購入してきましたよ。お値段は330円（税込）で、足元を華やかにしてくれる大人っぽいデザイン。大人の夏のコーディネートにもぴったりです。これは必見ですよ。さっそくチェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ビーチサンダル（メタル風モチーフ）価格：￥330（税込）サイズ（約）：22〜24