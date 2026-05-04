ダイソーの衛生グッズ売り場で見つけた香り付きミニポケットティッシュは、思わず手に取りたくなる懐かしさが魅力。フルーツやスイーツの可愛いデザインと、ほんのり甘い香りが子どもの頃の記憶を呼び起こします。使うたびに気分をやさしくリフレッシュできる、大人だからこそ楽しみたい遊び心あふれる100円アイテムです【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：香りつきミニポケットティッシュ4P／プリント入香り付き