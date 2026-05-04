ダイソーで見つけたタオルバーは、￥770（税込）とは思えない高機能さが魅力。スイング構造で曲面にもフィットし、強力マグネットでズレ知らず。また、吸盤タイプの商品にありがちなストレスを解消しつつ、ステンレスの上質感でキッチンもすっきり整います。設置場所も選ばない、まさに神キッチングッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスタオルバー価格：￥770（税込）耐荷重（約）：1kg販売ショップ：ダ