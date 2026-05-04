コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「昔と同じようにメイクしているのに、なんだか老けて見える気がする」「きちんとメイクしているのに、顔がぼんやりして見える」そんな違和感を感じていませんか？実はその原因、年齢そのものではなく"メイクのパーツごとの作り方"にあることが多いのです。40代になると、肌質や顔立ちの印象が少しずつ変化するため、以前と同じメイクではバランスが合わなくなることも。今回は、眉・