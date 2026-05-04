低気圧が発達しながら北海道内を通過している影響で、ゴールデンウイーク後半の５月４日は全道的に雨が降っています。早ければ午後にも、道北を中心に雪に注意が必要です。札幌市南区の「滝野すずらん丘陵公園」です。あいにくの雨模様となり、子どもたちは室内で遊んでいました。４日の道内は低気圧が発達しながら通過している影響で、雨や風が強くなっています。夕方から夜にかけては強い寒気が流れ込む影響で、道北