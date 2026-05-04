バイエルン戦でも攻守で存在感を示した佐野。世界屈指の名手たちとのデュエルでも負けない地力を身に付け、声価は高まっている(C)Getty ImagesマインツSDが漏らした印象深い言葉ブンデスリーガの古豪マインツに所属するDFのダニー・ダ・コスタが、チーメイトである日本代表MF佐野海舟について、こんな言葉を口にしたことがある。「彼とチームメイトとして過ごせる時間が、まだしばらく続いてほしいね」【動画】佐野海舟が見せた