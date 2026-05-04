石川県宝達志水町の山林で2日から山菜取りに出かけたとみられる88歳女性の行方が分からなくなり、警察などが捜索に当たっています。行方が分からなくなっているのは、宝達志水町聖川に住む88歳の女性で、2日午前9時ごろに自宅近くの山林で知人が見かけたのを最後に行方が分からなくなりました。その後、3日午前10時半ごろになっても女性の車が同じ場所に止められたままだったことから、知人から連絡を受けた親族が警察に通報しまし