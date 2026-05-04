気象庁はきょう5月4日午前11時に梅雨に関する情報を発表しました。 それによりますと、沖縄地方は5月4日ごろ梅雨入りしたと見られます。 梅雨入りは平年より6日早く（5月10日ごろ）、昨年より1日早く（5月5日ごろ）なりました。 気象庁によりますと、各地の平年の梅雨入り時期は次のとおり。 ▼各地の梅雨入り時期（平年）沖縄5月10日頃奄美5月12日頃九州南部5月30日頃九州北部6月4日頃四国