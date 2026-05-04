■親の心配と子の焦りを戦略に変える知識ゴールデンウィーク真っただ中。久しぶりに家族が顔を合わせる帰省の団らんは、本来喜ばしいものですが、一方で「結婚」というデリケートな話題が影を落とすことも少なくありません。 「いい人はいないの？」とつい口走ってしまう親御さんと、その言葉に「放っておいて」と心を閉ざしてしまうお子さん。親世代には「心配」という深い愛情があり、子世代には「このままではいけない」という