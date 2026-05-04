歌手カンナムが、帰化試験に粘り強く挑戦し、ついに韓国人になったエピソードを明かした。去る5月3日、韓国で放送されたSBS『アラフォー息子の成長日記』で、カンナムは帰化試験に合格した感想を問われ、「帰化試験は本当に難しかった。6回落ちたらアウトだったが、6回目で受かった」と説明した。【画像】山田涼介、カンナムのYouTubeにゲスト出演彼は、「初めて聞くような問題がとても多かった」として、具体的に「韓国の4大名節