あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「邦楽ロック」の略語は？「邦楽ロック」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「邦ロック」でした！「邦ロック」とは、音楽ジャンルのひとつで、日本固有の音楽である「邦楽」と「ロックンロール」を組み