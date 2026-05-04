三重県熊野市の海岸で、県の準絶滅危惧種に指定されている「イワタイゲキ」が見頃を迎えています。 【写真を見る】黄色い花つけるイワタイゲキ見ごろ 熊野灘の潮風に揺れる…数少ない群生地の井内浦海岸 三重・熊野市 海岸の岩場で黄色い花をつけ時より風に揺れているのが、トウダイグサ科のイワタイゲキです。イワタイゲキは関東から南の沿岸部に自生する多年草で、毎年この時期、菜の花のような黄色い花を咲かせることで知られ