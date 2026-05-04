今回、Ray WEB編集部はパワハラ上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。上司の神田さんは主人公に「人としてどうかと思う」とひどい言葉を浴びせました。主人公はショックのあまり、放心状態です。このあと彼女はどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【パワハラ】「人としてどうかと思うわ」鬼上司にもう限界...衝撃発言に主人公号泣！？