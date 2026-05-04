◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）若駒には一つのアクシデントが大きな影響を及ぼすことがある。ローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）にとっては東京スポーツ杯２歳Ｓがそれに当たる。３コーナー手前で内から他馬の激しい接触を受け、不完全燃焼の競馬になった。続くきさらぎ賞は精神的なダメージなどを考慮した調整で、展開がかみ合わなかった