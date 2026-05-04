JR四国によりますと、強風の影響で5月4日朝から瀬戸大橋線の一部区間で運転を見合わせていて高知と岡山を結ぶ特急列車にも影響が出ています。JR四国によりますと強風のため、4日朝から瀬戸大橋線の児島駅（岡山県）と宇多津駅（香川県）の間で運転を見合わせています。その影響で高知と岡山を結ぶ特急南風も上下線とも部分運休となっており、上り列車は高知駅から多度津駅（香川県）までの運転となっています。JR四国では運転再開