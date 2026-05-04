あなたは読めますか？突然ですが、「窄める」という漢字読めますか？日常の動作や表情を表すときによく使われる言葉ですが、漢字になると少し難しいかもしれません。気になる正解は……「すぼめる」でした！窄めるは、物の端の方を小さくしたり、幅を狭くしたりすることを指します。また、広がっているものを一つにまとめたり、体の一部を縮めたりする際にも使われる表現です。具体的な使い方としては、「使い終わった傘を窄める」