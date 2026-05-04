あなたは読めますか？突然ですが、「泡沫」という漢字読めますか？文学的な表現や、経済のニュースなどで見かける言葉ですが、意外と読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「うたかた」でした！「泡沫」とは、水面に浮かぶ泡のことを指します。そこから転じて、泡のように消えやすく、はかなく虚しいものの例えとして使われるようになりました。非常に短く、一時的な現象を情緒的に表現する言葉で