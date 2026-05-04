金額の大小はあれど、「愛するわが子や孫のために」と金銭援助をしたことのある人は多いでしょう。しかし、過剰な援助は、自身の家計が苦しくなるだけでなく、わが子にも負担をかける危険性があるため注意が必要です。とある親子の事例をもとに、親子間の金銭援助の危険性と、親の老後資金を守るための具体策をみていきます。息子の帰省が“憂うつで仕方ない”67歳女性「母さんひとり暮らしで寂しいでしょ。5月の連休、帰省するか