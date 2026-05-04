夏から秋にかけて楽しめる花や野菜が並ぶ「農場祭」が2日から三重県松阪市で始まり、多くの買い物客らでにぎわっています。松阪市に本社をおき、農業や園芸の専門店を展開するクラギが開いているものです。会場には5月10日の母の日におすすめのカーネーションやアジサイ、ベゴニアなど色とりどりの花の鉢植えが並んだほか、夏野菜の苗や観葉植物が市価よりもお値打ちに販売され、大勢の買い物客でにぎわっています。なかでも、御浜