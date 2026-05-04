年金を「繰上げ受給」するか「繰下げ受給」するか。多くの方が悩むポイントですが、一度請求してしまうとあとから変更ができなくなるなど、手続きの順番を間違えると取り返しがつかないことになりかねません。また、届いた書類の種類によっても申請方法が異なります。本記事では、小林労務による著書『これ1冊ですっきりわかる！年金のしくみともらい方26−27年版』（ナツメ社）より一部を抜粋・再編集して、繰上げ受給・繰下