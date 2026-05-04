ヒップホップアーティストのAK-69（47）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“友人”でプロボクシング世界4階級制覇王者の井岡一翔（37）への熱い思いをつづった。井岡は3日に開催された「THE DAY」（東京ドーム）で男子史上9人目、日本人では初となる世界5階級制覇を狙ってWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に挑戦。入場ではAK-69の生歌とともに花道を歩いた。しかし試合は2度のダウンを喫して判定負けで世界