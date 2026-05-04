大阪・泉大津フェニックスで4日に予定されていた音楽フェスティバル「OTODAMA'26」が、前日の暴風雨による施工物の損傷が激しいため、中止となることが、開催当日に発表された。公演は5日も予定されており、開催可否は協議の上、4日中に発表するとした。主催者は「本日予定しておりましたOTODAMA'26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と報告。「明日の開催に関しては、復