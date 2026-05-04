近年では様々な事情を背景に、あえて法律婚を選ばないカップルも増えています。しかし、相続においては注意が必要です。事実婚（内縁関係）では相続権がないためです。本記事では『50代から始める終活 「争族・不動産」対策』から一部を抜粋し、事実婚関係にあるカップルの相続対策について解説します。自分亡きあと、“内縁の妻”に自宅を遺したい――入籍を望まない事実婚夫婦のケース内縁の妻に自宅を遺したい電子部品メーカー