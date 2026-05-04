三重県松阪市にある県立みえこどもの城では、2日から大型連休のイベントが始まり、恐竜をテーマにした大きな迷路が登場しました。みえこどもの城では毎年、子どもたちや家族が楽しめるイベントを開いていて、今年のテーマは「恐竜」です。会場には、全長約35メートルの迷路が設置され、コースの途中には恐竜が待ち受けています。子どもたちは入口でカードを受け取るとスタンプを集めながら迷路を進みます。フォトスポットも設けら