三重県鳥羽市の自然に興味を持ってもらおうと、30年前に恐竜の化石が発掘された鳥羽市の海岸で2日、親子で化石を探すイベントが行われました。1996年に大型の草食恐竜「鳥羽竜」の化石が発掘された鳥羽市安楽島町の海岸。太古のロマンを胸に2日、恐竜の研究を行う団体が開いた化石の採集会には、県内外から約120人の親子が参加しました。春のこの時期は、潮の満ち引きが大きい「大潮」と重なるため、2日は干潮に合わせて行われ、参