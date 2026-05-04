2日午前、三重県紀北町の海上釣り堀で男性客がいけすに転落し死亡しました。亡くなったのは愛知県稲沢市に住む77歳の自営業の男性です。警察の調べによりますと男性は、家族や友人と7人グループで紀北町の海上釣り堀を貸し切り、2日午前6時45分頃から椅子に座って釣りをしていましたが、午前10時15分頃、立ち上がった際にいけすの中に転落しました。男性は転落を目撃した家族らによって引き上げられ、尾鷲市内の病院に救急搬送され