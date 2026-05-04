「伝統的な資産」として位置づけられている債券ですが、債券への投資でどのようにして利益を得るのでしょうか。本記事では『富裕層のためのオルタナティブ投資の教科書』から一部を抜粋し、「債券投資」の仕組みと特徴について平易に解説します。伝統的な資産…債券投資■債券とは債券は国や企業、地方自治体等が資金を調達することを目的に、投資家から一定の額を借り入れるために発行するものです。「この期日までに、この額を返