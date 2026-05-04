プロのクリエイターを目指して創作活動に励んでいる高校生の作品展が3日から松阪市文化財センターで始まりました。この作品展は、美術大学受験のための予備校に通う県内の高校生を中心にした実行委員会が年に2回開いているものです。今回は「身近な喜び」と題して、4人の高校生が「子どもの日」や「端午の節句」といった季節をテーマに、未来に伝えていきたい三重の文化や、サブカルチャ―を造形や写真、絵コンテなどで表現しまし